Tardarán otros 15 días en regularizar recolección de basura en Xico

El regidor del Ayuntamiento de Xico, Ricardo Lozada, previó que en 15 días el servicio de Limpia Pública se regularice.Señaló que la administración anterior únicamente dejó un camión de Limpia Pública en buenas condiciones ya que el resto se encuentran en reparación, por lo que se solicitó el apoyo de la ciudadanía con algunas unidades particulares.“El tema que más nos preocupa y nos ocupa es el de la basura, estamos trabajando en esto, nos dejaron un camión, no echamos la culpa a nadie, pero con el apoyo de ciudadanos xiqueños nos prestaron unidades. En unos 15 días podría estar regularizado el servicio”, dijo.Explicó que desde el 1 de enero se iniciaron acciones de retiro de basura, siendo cinco unidades las encargadas de ello.El edil exhortó a la población a no sacar su basura hasta que escuchen la campana para así poder dar un mejor servicio.“Pedir que no saquen la basura a las esquinas, que esperen que la campana suene que posteriormente pasará el carro. El costo es de 3 pesos por lona, y cuando pase el cobrador pidan su boleto, es para recaudar fondos para el combustible”, finalizó.Finalmente, recordó a la ciudadanía que la lona de desechos tiene un costo de tres pesos y está destinado al combustible que usan los camiones recolectores.