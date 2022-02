Tarifas de luz confrontan a especialistas en foro sobre Reforma Eléctrica

Durante el Foro 11 del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, especialistas se enfrentaron por las tarifas de la luz eléctrica en México.En el foro "Costo de las tarifas: residencial e industrial, evolución de la oferta y demanda, fuentes generadoras de energía, renovables y no renovables", los ponentes a favor de la iniciativa presidencial aseguraron que ésta devolverá sentido social al costo de la luz, mientras que los opositores afirmaron que los precios no han incrementado debido a los privados.Mario Morales, director general de CFE Intermediación, aseguró que la Reforma Eléctrica de 2013, vigente a la fecha, ha representado un negocio redondo para los privados, en detrimento de la economía nacional.“El interés privado sólo piensa en utilidades y sólo les interesa cómo magnificar esas utilidades, más aún cuando se trata de empresas extranjeras. Con esta reforma, la CFE pretende devolver el sentido social a las tarifas”, puntualizó Morales.En contraparte, José María Lujambio, socio del despacho jurídico Cacheaux, Cavazos and Newton, aseguró que la figura del suministro calificado surgió en México como el eslabón que une los beneficios de una oferta diversificada de generación, con la creciente demanda eléctrica de los consumidores más grandes.Lujambio explicó que al no estar atados a ninguna central eléctrica, los certificadores calificados son libres de evaluar las mejores opciones de generación, además de combinarlas y armar paquetes para los consumidores.“Los certificadores calificados contribuyen directamente a la competitividad de las empresas al ayudarles a reducir sus costos, lo cual se traduce en productos y servicio más baratos y de mayor calidad, este ahorro se puede reinvertir en mejorar prestaciones a trabajadores, modernizar instalaciones, etcétera”, explicó.Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de Servicios Básicos, sostuvo que la generación eléctrica deberá regularse, pues la ley establece que la comercialización debe otorgarse bajo la libre competencia “pero no es así, se pierde el servicio público y ahora es un negocio en todas sus letras”.“Este negocio para la CFE le representa entre mil 200 millones de pesos diarios, a los cuales hay que liquidarle al CENACE semanalmente de acuerdo con las reglas del mercado que es el que lo opera, es un verdadero negocio para ellos”, aseveró.Carlos Hernández González, vicepresidente de Empresarios Jóvenes de COPARMEX, se posicionó en contra al asegurar que la CFE no ha sido capaz de reducir las tarifas de energía eléctrica en México.“CFE se ha ahorrado más de 45 mil millones de pesos en los últimos años con el modelo actual pero las tarifas de suministro básico han sido al alza. Es importante migrar a la energía limpia, de 2018 a 2021.“Con la entrada de mercado eléctrico aumentó la energía eólica 16 por ciento; solar, 54 por ciento y biomasa 27 por ciento. La entrada del mercado sí está desplazando la energía sucia y está entrando la energía limpia y eficiente”, explicó.