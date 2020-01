Tarifas son muy bajas y no alcanza ni para la gasolina, se quejan taxistas de Coatepec

Taxistas de Coatepec consideraron que sus tarifas son demasiado bajas y prácticamente ya nos les alcanza para gasolina, insumos, mantenimiento, seguro y verificaciones.



Y es que señalaron que la tarifa va de los 17 a 20 pesos, mientras que el litro de gasolina está en 20.58 pesos, por lo que este sector ya no obtiene ganancias.



"Pues estamos mal con la gasolina que no baja y el costo de las carreras muy baratas. No alcanza para gasolina, insumos, mantenimiento, seguro, verificación", explicaron.



Explicaron que la población se niega a pagarles un poco más si se trata de distancias más largas, por lo que comentaron que es necesario hacer un ajuste a los costos actuales.



“17 pesos no alcanzan y hay distancias largas, por ejemplo, del Crucero a la zona de Los Carriles la gente quiere pagar 20 pesos y eso te gastas en un litro de gasolina. La magna cuesta 20.58. Es cierto que no se incrementó de manera considerable pero lo que es una realidad no baja y aumenta en centavos. Hoy está en 20.58 y en una semana sube. Una carrera de 20 pesos es un litro de gasolina y hay distancias largas y si se cobra un poco más la gente no quiere”, detallaron.



Por otra parte, aseguraron que durante la pasada temporada decembrina no hubo incremento considerable en sus servicios, esto a comparación de años anteriores.



“La verdad es que esta temporada decembrina a comparación de años anteriores fue baja para el gremio del taxi. Tan solo el 24 de diciembre es un día en el que se espera mucho trabajo, consideramos que la gente gastó poco, consumió poco y en la calle abordaban poco, en los supermercados solo ahí había pasaje y no tanto”, sostuvieron.