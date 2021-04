Tato Vega y Fuerza por México quieren “ir por la verdadera transformación”

El candidato a la Diputación federal por el Distrito 8 de Xalapa Rural y dirigente estatal de Fuerza por México, Eduardo Vega Yunes, aseguró que logrará el triunfo en los comicios legislativos del 6 de junio con 100 mil votos.



En entrevista para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, recordó que en 2012 obtuvo 67 mil votos, por lo que pidió la confianza de los ciudadanos y se comprometió a seguir caminando y trabajando en pro de los habitantes de los 22 municipios que conforman dicha demarcación electoral.



“Saqué 67 mil votos y hoy voy por 100 mil y lo vamos a lograr, sólo con las ciudadanas y los ciudadanos, les pido de nuevo su confianza como en el 2012, yo sigo caminando, sigo trabajando, hoy me siento mejor que nunca”, expresó.



Se definió como un hombre de familia, casado, con una hija, mejor preparado, con un crecimiento político y una madurez suficiente para poder representar a los pobladores del distrito en el Congreso de la Unión.



Además, criticó que “hay muchos que por ahí ya tuvieron la oportunidad y que no respondieron como deberían hacerlo”, dijo el abanderado de FXM de 37 años de edad, quien reiteró tener “todo el ánimo, el conocimiento y además la preparación y la formación para poderlos representar”.



En la plática, se dirigió a los jóvenes para decirles: “debemos de ir por la verdadera transformación, que yo desde la dirigencia del partido y Diputado federal voy a impulsar las nuevas generaciones políticas, hay que renovar la clase política de Veracruz y de México”.



“Les pido que me den la oportunidad y les ofrezco estar permanentemente en campo, en los municipios y en las localidades, no me voy a ir a vivir a México, a México sólo voy a ir a las sesiones”, agregó.



Asimismo, señaló que va a estar de la mano de los Alcaldes, de los agentes municipales, de los comisariados ejidales, de las juntas de mejoras, de las representaciones que hay en cada uno de los municipios, de los sectores de los azucareros, de los cañeros, de los del chayote, de los del mango, de los del café, de los limoneros y de todos aquellos sectores productivos y también en los niveles de gobierno municipales y estatales para poder trabajar.



Ya recibe buena respuesta



Presumió que desde el domingo que iniciaron las campañas federales, ha estado recorriendo durante ocho o diez horas los municipios que conforman la demarcación, asegurando que ha encontrado “muy buena respuesta”.



“La respuesta ha sido impresionante, la verdad es que la gente aún recuerda aquel Tato Vega de hace 9 años, un joven que fue a caminar, a tocar la puerta y que hoy seguimos en pie de lucha”, apuntó.



Aseveró además que no ha dejado de estar presente en el distrito, de tener reuniones y de apoyar desde las distintas trincheras, reconociendo que para poder cumplir con su proselitismo en busca de la curul y al mismo tiempo dirigir el partido en el Estado, tendrá que dormir menos.



Partido incluyente



Destacó que la tolda política que representa en Veracruz logró registrar a los 20 candidatos a Diputados Federales con su suplente, destacando que respetaron las afirmativas implemetadas para grupos vulnerables, es decir, con postulaciones indígenas en Tantoyuca y transgénero en Zongolica, además de mujeres y jóvenes con capacidad.



“El partido de la pluralidad, vamos a incluir a todos los sectores y así lo estamos haciendo”, destacó al decir que este sábado se reunirá en el equipo estatal para definir las listas de candidatos a los 212 Ayuntamientos, con sus planillas de regidores, así como los 30 a las diputaciones locales de mayoría relativa y 20 de representación proporcional.



“La verdad que estoy contento, ¿cómo le vamos a hacer? Dormir muy poco, para trabajar mucho. Voy a confiar en los compañeros y poder redoblar los esfuerzos. En Fuerza por México somos un partido de estructura, con una estructura muy firme y muy sólida, tenemos representantes distritales. Tenemos comités municipales, cada comité municipal tiene 9 carteras, tenemos comités seccionales incluso”, enumeró.



Por ello, reafirmó que la estructura partidista de FXM en Veracruz está lista “para salir a la batalla local”, aunque afirmó que la violencia ha hecho que la ciudadanía esté “un poco renuente a participar en el tema de política”.



Vega Yunes acotó que están haciendo clic con la ciudadanía, quien les está dando la oportunidad y confiando, ya que llevan grandes candidatas y candidatos, gente transparente, gente honorable, gente con buen perfil.



Posibilidad de triunfos



Aseguró que están en total posibilidad de lograr triunfos, por lo que señaló que van a desplazar en los comicios del 6 de junio a los que antes se “sentían grandes dinosaurios”. “Fuerza por México llegó a Veracruz para quedarse”.



Como abanderado por el Distrito 8 de Xalapa Rural, insistió que lo va a caminar y “dar una vuelta y otra vuelta durante todo este periodo de campaña que son 60 días pero además vamos a ganar y vamos a regresar a dar las gracias y después a trabajar de la mano de todas y todos los ciudadanos”.