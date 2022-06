Taxis colectivos “desleales” le pegan a autobuses urbanos de Xalapa

El presidente del Consejo de Administración de la Sociedad Cooperativa de Camioneros del Servicio Urbano en Xalapa, Óscar Luis Ceballos, criticó que mientras el Gobierno del Estado no autoriza un incremento al cobro del transporte urbano, a los taxistas sí les permite ofrecer el servicio colectivo.En entrevista, explicó que prácticamente los urbaneros están en una quiebra técnica debido al costo de combustibles, herramientas, reparaciones y demás, a lo que se suma “el servicio desleal de taxis” que prestan el servicio colectivo.“Parece nada pero sí nos afecta en diferentes colonias que están trabajando de forma ilegal”, dijo.Sostuvo que han detectado que en las colonias populares y la periferia de la ciudad ya se han establecido prácticamente algunas terminales de taxis para dar un servicio que no le corresponde conforme a la ley.“Están haciendo de forma colectiva. Y a lo que tenemos conocimiento, por persona les cobran 10 pesos. Tienen ese trabajo desleal y si todos nos respetáramos sería algo favorable también para ellos como transportistas”, señala.Detalló que algunos de los puntos donde más se ven afectados con la habilitación de los taxis colectivos son Plaza Crystal, Circuito Presidentes, Sauces, Campo de Tiro, colonia Veracruz, Caxa, 20 de Noviembre y Ruiz Cortines, entre otros.“Hemos solicitado la presencia en operativos con Transporte Público y sí han apoyado pero desafortunadamente obvio que después de los operativos estos amigos vuelven a trabajar en la forma colectiva”.Indicó que ante esto debería imponerse una sanción severa para que respeten el rubro que les corresponde.Y es que el representante del transporte urbano en la Capital precisó que actualmente sólo circula el 75 por ciento de la flota de vehículos, pues al no existir un incremento en el costo del pasaje, se complica poner todas a trabajar por los precios elevados de las herramientas y combustibles para prestar el servicio.De ahí que resultaría totalmente contraproducente echar a andar todas las unidades si se contempla el costo operativo de manera objetiva.Agregó que si bien esto podría repercutir en la propia ciudadanía, indicó que se han ideado planeaciones para subir el porcentaje de la flota vehicular en horas pico, como entradas y salidas de la escuela, a mediodía, así como en los horarios laborales principales.