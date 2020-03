Taxista casi atropella a ciclista y amenaza con levantarlo, en Veracruz puerto

El taxista de la unidad 3333 de la región Veracruz, estuvo a punto de atropellar a un vendedor de tepache que se transportaba en su triciclo, se dijeron de palabras y el ruletero amenazó con darle un “levantón” ya que decía ser influyente.



Pedro “N” argumentó que el taxista de nombre Fabián “N”, alias “El Libro”, le aventó la unidad a propósito y al reclamarle lo sucedido amagó con golpearlo mientras le gritaba que iba a “levantarlo”. Ambos son conocidos de la colonia reserva de Tarimoya 2.



“Yo no tengo problema contigo y ahora qué te pasa, fue cuando me dijo te voy a romper tu madre y te voy a levantar ya te dije, también a tu primo vochito los traigo en la lista los voy a levantar”, explicó el vendedor de tepache.



La situación se salió de control por lo que varios vecinos que se dieron cuenta decidieron intervenir, poniendo a “El libro” a disposición de una patrulla que iba pasando por el lugar.



Los hechos se dieron en la calle Leonardo Pasquel, esquina con avenida Úrsulo Galván, de la colonia Reserva 2.



Los mismos del barrio declararon que “El libro” siempre ha sido violento, que a varios de la cuadra mantiene amenazados con darles un “levantón” y que se mete sobretodo con mujeres, ya que es conocido por andar en la calle aparentemente drogado.



“Exigimos al Gobernador seguridad y si no puede hacer justicia en los juzgados o con su policía que nos dejen hacer justicia a nosotros, porque estamos amenazados por este sujeto y vivir así ya no podemos”, reclamó una vecina.



También señalaron que Fabián de aproximadamente 42 años de edad, se jacta de tener amistades y familiares en altos mandos de la Marina, ha mencionado tener una tía trabajando en la Legislatura, amigos en la Marina y que su papá al ser hojalatero, conoce a varios policías que lo protegen.



En julio del año pasado, “El Libro” habría golpeado con un tubo a Antonio Rodríguez, quien estuvo hospitalizado más de un mes. En ese entonces desapareció por un buen rato por la misma situación.



Los colonos de esa parte de la ciudad señalan no confiar en el sistema de justicia, por lo que temerosos se encuentran hoy por la tarde levantando la denuncia correspondiente en el Centro Integral de Justicia de la Fiscalía Norte de Veracruz.