Taxista de Teocelo critica que policías lo detuvieran por cargar pasaje en sitio prohibido

Algunos ciudadanos de Teocelo denunciaron abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal, esto luego de que este domingo un taxista fuera detenido por “cargar” pasaje frente al parque de ese lugar.



De acuerdo a videos que hicieron circular testigos del hecho, los policías detuvieron al taxista quien solicitaba se tomara evidencia de lo que consideró un abuso pues solamente se encontraba estacionado frente a dicho lugar para agarrar pasaje.



Al respecto, el afectado René Ruiz Huerta, indicó que se encontraba frente al parque cuando una policía le pidió se retirara, y pese a que accedió pidiendo solo unos minutos para que cuatro pasajeros subieran al vehículo, otro elemento más lo bajó, lo esposó y fue trasladado a la Comandancia del municipio.



“Vivo en Teocelo, traigo un taxi y nos paramos en la placita a recoger pasaje, llegó una policía y que me moviera de ahí y que no podía estar ahí, le dije que me esperara para que subieran unos pasajeros y enseguida me muevo, cuando me di cuenta llegaron como 8 policías. Un policía mete la mano a mi carro y me sacan y me ponen esposas y me suben a la camioneta, me llevaron a la Comandancia”, detalló.



No obstante aseguró que no ha sido el único poblador que ha sufrido esta situación, pues es recurrente que los elementos policiacos asuman responsabilidades de la Policía Vial o de Tránsito del Estado.



“Esta no es su área, me debió quitar Tránsito o Policía Vial, el Director de la Policía dijo que era una situación tolerable y me soltó, pero me llevaron como un delincuente. No soy el único, hay muchos ciudadanos que han abusado de ellos pero todos nos quedamos callados”, comentó.



Cabe señalar que apenas hace unos días, el director de la corporación policiaca, Serafín Bautista fue puesto en el cargo, luego de dos cambios anteriores.