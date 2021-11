Taxista de Veracruz puerto denuncia agresión de elementos de la SSP

El taxista Alberto Cilias Amaya, denuncia haber sido víctima de agresión física por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, mientras realizaba su oficio.El ruletero señala que fue el pasado miércoles mientras conducía por la avenida La Fragua, rumbo a la central de autobuses para llevar aún servido de taxi, cuando una camioneta de la SSP lo increpó al grado de casi provocarle un accidente sin importar que llevaba una familia a bordo.Señaló que fue la patrulla 24/3411 de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde alcanzó a ver a 4 elementos de la misma corporación quienes lo obligaron a detenerse y de la nada lo golpearon.“Un elemento de la patrulla me enfocó, me puso la lámpara en los ojos y por el destello casi pierdo el equilibrio, cuando volví a recuperar el sentido me percato que la patrulla me cerró el paso, me espanté mucho y me obligaron a pararme, me baje del pasaje y empezaron a pegarme, me agredieron, hasta los pasajeros les preguntaron qué había hecho, pero les dijeron que mejor ni se metieran que no era su asunto, yo me logre meter al carro y me aferre al cinturón y al volante pero se metieron también y siguieron pegándome, me sacaron sangre y uno de ellos gritó que ya estuvo, que ya pero fue una total agresión”, relata.Durante ese momento llegó otra patrulla de la SSP con más elementos, relató que en total era 8 agentes los que estaban ahí quienes lo golpearon, después le dijeron que todo fue por no haber detenido su unidad cuando la patrulla se lo habría ordenado, aunque Alberto asegura eso nunca ocurrió.Señala que luego de haber sufrido las agresiones, su unidad marcada con el número VB-8536 fue remolcada por una grúa hacia el corralón y él trasladado a las instalaciones de Playa Linda, donde le fincaron responsabilidades por faltas administrativas.Asegura que en su celular grabó parte de la agresión, cuando a él también lo empezaron a grabar, situación que molestó a los policías por lo que se lo quitaron y se lo aventaron en el suelo para después formatearlo para borrarle las evidencias.Por tal situación, denuncia el abuso de autoridad de los elementos de la Secretaría de la Seguridad Pública estatal y exige al director del corporativo, Hugo Gutiérrez Maldonado, le resarzan los daños a su persona, a su unidad, una Cadena que llevaba puesta y 400 pesos en efectivo de la jornada laboral.El denunciante quien mostró las lesiones que presuntamente le provocaron los uniformados también pide que se investiguen los hechos y que se castigue a los elementos responsables pues insiste que la policía está para cuidar a los ciudadanos no para amedrentarlos y mucho menos golpearlos.“No se vale que personas como ellos que son una lacra de la sociedad y unas escorias porten un uniforme y denigren o dañen a una institución que es la SSP porque no todos son malos”, sentenció.