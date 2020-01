A la altura de la colonia La Pochota, hubo un percance vial. Un taxi colisionó de frente contra un autobús de pasaje, de la ruta 85; no se reportaron lesionados.



Esto se presentó la noche del martes, en la avenida J.B. Lobos y Árbol de la Nuez, en la citada colonia. Los involucrados fueron un carro marca Nissan, tipo Tsuru, económico 6029, cuyo operador iba a gran velocidad rebasando otros vehículos.



Por su imprudencia, terminó impactándose de frente con el urbano que no pudo evitar el golpe.



Al sitio se trasladaron los elementos de la Policía Naval para asegurar el sitio del accidente, hasta el arribo de oficiales peritos de Tránsito y Vialidad Municipal de Veracruz.



Pese a lo aparatoso, no hubo reporte de personas lesionadas, sólo cuantiosos daños materiales.