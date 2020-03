Taxista reporta que Tránsito lo quiso infraccionar cuando ya se bajaba de su unidad

Al Calor Político:



Quiero hacer una denuncia ciudadana mediante ustedes ante una situación que me aconteció el día de hoy lunes aproximadamente a las 15:00 horas, en la calle Lino Serrano, a la altura del monumento a la Mazorca en el municipio de Banderilla, Veracruz.



Cabe mencionar que me dedico al oficio de taxista, hoy al terminar mi jornada laboral me encamine a realizar unas compras por la zona, por lo que al llegar a dicho lugar me encontraba haciendo maniobras para estacionarme cuando antes de descender de mi unidad dos oficiales de Transporte Público me abordaron para pedirme la documentación de mi unidad y mencionarme que era una revisión de rutina.



Al tener mis documentos en su poder, me dijeron que me infraccionarían por no portar el cinturón de seguridad, el cual ya no tenía porque estaba descendiendo de mi unidad. Me hizo el folio de infracción y no lo acepté ni firmé, porque lo sucedido no era como lo mencionaba el oficial.



Al no aceptar la infracción los oficiales se retiraron inmediatamente del lugar diciéndome de una manera prepotente que le hiciera como quisiera y que le hablara a quien quisiera, llevándose mi licencia.



No me opongo a que hagan su trabajo, pero honestamente en ningún momento incumplí pues revisaron mi documentación y no encontraron falta alguna, por lo que el cinturón fue el pretexto perfecto para ocasionarme la infracción y por no ceder a la famosa “mordida”.



Dejo foto de la placa de dicha patrulla.



Sin más por el momento, me despido de ustedes agradeciéndoles la atención al presente.