Taxistas de Veracruz amenazaron con quemar y bloquear entradas y salidas de las ciudades donde pretenda operar la empresa de transporte particular Uber.Este martes, cabe señalar, Uber anunció que comenzaría a brindar su servicio en Xalapa, Coatzacoalcos y Veracruz, no obstante, el Gobierno del Estado advirtió que no tienen permiso y que interpondrá una denuncia contra la empresa.“Llegaremos a las últimas consecuencias, quemaremos un carro o dos si en necesario, aquí tenemos suficientes pantalones para hacerlo, un servidor lo hace”, dijo el líder de la organización Servicio de Taxis de la Central de Autobuses de Veracruz (SERTACAVER), Víctor Manuel Mendoza Segovia.Afirmó que emprenderán acciones legales para impedir que opere la plataforma, pues están causándoles daño patrimonial.Asimismo, de acuerdo con Mendoza Segovia, hay una campaña en contra de los taxistas tradicionales que busca señalar que sus unidades se encuentran en malas condiciones y sucias.Negó que cobren más de la tarifa establecida y advirtió que no se quedarán de brazos cruzados y harán señalamientos a la Dirección General de Transporte del Estado porque no hay suficientes operativos para detectar a los choferes particulares.“Mientras estemos unidos los taxistas, Uber no va a entrar. Como han visto, en lugares como en México han violado a muchas personas que suben a Ubers, aquí en Veracruz va a pasar lo mismo, si entra Uber va a haber muchachas que van a ser violadas o las matarán”, dijo.Por su parte, el también integrante de SERTACAVER, Raúl Mendoza Alducín, no descartó que sus compañeros inicien bloqueos si Uber comienza a operar.Recordó que a principios de año se manifestaron contra la empresa y toda plataforma tecnológica que rentara servicio con carros particulares.Mendoza Alducín aclaró que no están en contra de implementar nuevas tecnologías pues varios ruleteros usan actualmente la aplicación inDriver para llegar a más clientes.No obstante, vigilan que los vehículos de Uber no circulen; y de encontrar uno, le dan aviso a las autoridades correspondientes para proceder, asegurando que cometen un delito al no tener concesión.Mencionó que son alrededor de 50 líderes taxistas en la conurbación que están considerando demandar por daño patrimonial a todos los conductores particulares que hagan uso de estas aplicaciones digitales.Los taxistas confirmaron que incluso este martes detuvieron a dos trabajadores de Uber.“No ha comenzado a operar y no va a pasar, ayer detuvimos a dos vehículos entre todos los compañeros y los pusimos a disposición de Transporte Público y ellos a disposición de la Fiscalía”, dijo Mendoza Segovia.Por otra parte, por redes sociales se ha acusado que transportistas y autoridades habrían engañado a un chofer que usaba la aplicación inDriver para detenerlo.En un video que circula en Internet, una mujer que se dice transportista afectada, habría usado la aplicación para luego llevar al chofer hacia la avenida Ruíz Cortines, justo donde se encontraban oficiales de Transporte del Estado ya con un grúa preparada.“A todas las personas que se estén prestando a dar el servicio de manera ilegal aquí en la zona conurbada y en el estado de Veracruz, esto es lo que les va a pasar, señores, no se dejen engañar, esta es una empresa extranjera que viene a afectar a un sector del transporte, a nosotros los verdaderos transportistas del estado de Veracruz que contribuimos al país con nuestras aportaciones y pago de impuestos”, dice la mujer en el video.