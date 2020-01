Taxistas aprueban anuncio de gobierno de no permitir entrada de Uber y similares

Los agremiados al Sindicato de Operadores, Propietarios y Anexos del Estado de Veracruz (SOPAVER) respaldan las acciones emprendidas por el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez de no permitir la entrada del servicio de transporte público a través de aplicaciones digitales como Uber e InDriver, entre otras.



José Luis Castillo Salas, secretario general de esta organización de taxistas, aplaudió lo señalado por el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Hugo Maldonado Gutiérrez, al manifestar que se aplicará la ley contra quienes den el servicio de transporte público sin contar con la autorización.



Dirigente sostuvo que con ello se garantiza la estabilidad en el gremio, ya que de esta manera se apoya al trabajador del volante al quitar la competencia desleal, aunque también obliga a los concesionarios a mejorar la calidad del servicio que se presta a los usuarios, cobrando tarifas justas.



Además, dijo que con las medidas aplicadas en el combate a la corrupción, como es el caso de la destitución de un funcionario de Transporte Público, certidumbre y confianza de que se acabaron los “moches” a que estaban acostumbrados quienes pasaban por esta dependencia estatal.



Por otro lado, dio a conocer que se incorpora como secretaria de Acción Política de SOPAVER, Elizabeth Martínez, con lo cual se fortalece más este gremio, ya que los más de mil 500 agremiados contarán con asesoría jurídica de manera gratuita.



Sobre el particular, la nueva miembro del comité dijo sentirse complacida con la designación en el Comité Directivo Estatal de esta agrupación, por lo que se abocará a defender los derechos de los agremiados ante las diferencias que se den con funcionarios de las dependencias estatales con las que mantienen relación.



“Esto no significa que se vaya a dar confrontaciones con ellos, porque ante todo se privilegiará el diálogo, a los acuerdos y a las negociaciones en beneficio de todos los agremiados”, concluyó.