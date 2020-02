Taxistas buscarían que sus unidades funcionen con gas LP, en lugar de gasolina

El Sindicato de Operadores, Propietarios y Anexos del estado de Veracruz (SOPAVER) estableció convenios con empresas para convertir las unidades de taxi para utilizar como combustible gas LP, con lo cual tendrán un ahorro de hasta el 50%, al ser este comburente más barato que la gasolina.



Esto lo aseguró Plácido Márquez Plata, secretario regional de esta organización en Xalapa, quien explicó que, con los sistemas de inyección electrónica, que son equipos de quinta generación, el vehículo va a economizar entre un 45% y un 50% el gasto que actualmente tienen al utilizar gasolina.



En entrevista, en la que estuvo acompañado del dirigente estatal de SOPAVER, José Luis Castillo Salas, dijo que estos convenios que han obtenido buscan que los más de mil 500 agremiados ahorren, convirtiendo su vehículo a gas, e indicó que se está buscando convenir con una empresa gasera para que nos ayude a bajar el precio del combustible para todos los vehículos que utilicen este comburente.



Mencionó que para la instalación del sistema de inyección electrónica tiene un costo de 20 mil pesos, en la conversión del equipo, pero si son agremiados de SOPAVER, tendrán un descuento adicional en la instalación del sistema, por lo que se invitó a todos los trabajadores del volante y concesionarios a sumarse a este convenio por los beneficios que se tendrán.



En primer lugar, dijo el costo beneficio que se tendrá, al utilizar un combustible menos contaminante y se tendrá un ahorro en el costo de las refacciones, ya que son mucho más baratas a diferencia de la gasolina.



“Nuestro sistema es muy seguro, en el tanque que se instala se cumple con todas las medidas de seguridad y de suscitarse un accidente, cuando el equipo detecta que el motor no está encendido, automáticamente se bloquea, a diferencia de la gasolina”, añadió y mencionó que los operadores, podrán ahorrar entre 200 y 250 pesos diarios, con lo que ya se tendría un beneficio más.



Dijo que, para su instalación, ya no requerirán trasladarse hasta el puerto de Veracruz para hacerlo, ya que se tendrá un centro de atención en esta capital para ello, lo que facilitaría llevar a cabo esta acción y el comburente, lo podrán obtener en cualquier estación de gas existente en todo el Estado.



Expresó que la instalación de este sistema se hará en un día, por el tipo de sistema que es moderno, electrónico y se contempla que esto se haga en un solo día, por lo que insistió en que los trabajadores del volante y los concesionarios están interesados contar con este equipamiento.



Gilberto Ortiz, secretario general de SOPAVER en Chiconquiaco, destacó que este sistema es de gran beneficio para todos los que somos operadores y que se había venido buscando desde hace mucho tiempo, con lo que se hará frente a los altos costos que tiene actualmente la gasolina.



“Con este apoyo que el Sindicato nos da con el apoyo de una empresa gasera, vamos a poder llevar un poco más de recursos a nuestras familias. Es un ahorro aproximado del 50%, y es un beneficio bastante oneroso, en mi caso es de 200 a 400 pesos diarios solo por el uso de este combustible”, añadió.



A su vez, Gerardo Salazar secretario general de SOPAVER en Xico, admitió que la inversión en un principio pudiera parecer alta, pero con el paso del tiempo se ven los beneficios que trae la instalación de este sistema.



“Nosotros como conductores, el hecho de ver el gasto que se tiene de gasolina y no podemos juntar la cuenta del concesionario, entramos en un estrés, porque estoy trabajando nada más para pagar la gasolina y al concesionario, sin poderle llevar más dinero a la familia”, añadió.



A su vez, José Luis Castillo Salas, destacó que, al lograr un significativo ahorro en el uso de este combustible, se podría en un momento dado ajustar el precio de las tarifas y mejorar las unidades con las que se laboran, llevando también este beneficio a los usuarios, al contar con un mejor servicio.



Finalmente, dio a conocer que los trabajadores del volante y los concesionarios, al sumarse a estas acciones contarán con una certificación que la propia autoridad del ramo otorga para el uso de este comburente, por lo que estarán exentos de multas que se aplican a aquellos que no cuentan con esta documentación.