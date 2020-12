Taxistas de Coatepec prevén repunte de servicios en días festivos

Taxistas del municipio de Coatepec esperan que durante estos días festivos se registre un repunte en los servicios de transporte.



Al respecto, el líder de taxistas, Héctor Contreras Suárez, dijo que se espera un incremento de sus ingresos, aunque previó que este sea “poco”, ya que las autoridades de Salud han recomendado no realizar fiestas ni festejos, lo cual dijo, frenará a las familias a salir.



“Independientemente de la situación que estamos atravesando de salud, creemos que va a repuntar un poco, aunque es complicado porque las fiestas no están permitidas, y así con esta situación no va a repuntar mucho, pero un poco para que a los conductores les vaya bien”, señaló.



Asimismo, comentó que la situación económica mejorará en el momento que haya un regreso a las clases presenciales, pues este sector educativo es el que genera la movilidad al cien por ciento en las ciudades y municipios.



“La situación ha ido mejorando poco a poco, pero cuando se vea un cambio será cuando los niños y jóvenes regresen a las escuelas, eso es lo que más moviliza a la ciudadanía, a todos los sectores, hay más movimiento. Porque ahora hay mucha gente que sigue en sus hogares, hacen sus actividades y trabajo, pero no es tanta movilidad”, explicó.



Por último, precisó que, durante estos días, el gremio garantiza a los usuarios seguridad en cuestión de salud, pues los conductores continúan con el uso de cubrebocas y gel antibacterial, no así algunos clientes que aún se rehúsan a seguir las medidas.



“Se garantiza la seguridad en salud en esta temporada, lo estamos llevando a cabo, aunque mucha gente ya no se cuida”, concluyó.