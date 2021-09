Taxistas de Coatepec quieren apoyo para desinfectar sus vehículos

El presidente de los Taxis Premier y Libres Unidos de Coatepec, Julio Alejandro Monge Hernández, lamentó que la autoridad municipal no los apoye con insumos para llevar a cabo acciones de salud.Entrevistado, refirió que, desde el mes de agosto, la asociación solicitó al Ayuntamiento cuaternario de amonio o algún otro líquido desinfectante para limpiar sus unidades, ya que desde que dio inicio la pandemia los taxistas con recursos propios realizan las sanitizaciones, regalan gel antibacterial y cubrebocas a sus usuarios."Seguimos con las acciones de desinfección de las unidades, entrega de gel y cubrebocas pero ya se nos terminó el cuaternario de amonio, se hizo una petición al municipio, se metió un oficio para que nos apoyaran, o cualquier sustancia que pueda desinfectar pero no hemos recibido respuesta, la solicitud se hizo desde el mes de agosto, seguimos desinfectando con recursos propios, tenemos la bomba y el trabajo nosotros lo ponemos pero nos pega en los bolsillos", detalló.Y es que dijo que en las últimas semanas han tenido que gestionar con "amistades" para continuar con estos protocolos de limpieza y poder dar seguridad a los clientes."Nosotros que transportamos gente a todos lados y no nos han donado nada, se ha gestionado con amigos, nos lo han regalado pero no ha habido apoyo, de recursos propios se compran cubrebocas, eso las autoridades locales no lo ven", insistió.