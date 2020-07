Taxistas de Coatepec sólo reportan una muerte por COVID-19

El integrante de la Federación Estatal de Transportistas del Estado de Veracruz (FETEV), Héctor Contreras Suárez, informó que hasta el momento un taxista de Coatepec ha perdido la vida a causa del COVID-19, mientras que en Xalapa aseguró que se han registrado más casos, aunque no detalló la cifra.



Entrevistado, el también líder de taxistas en Coatepec abundó que hay más casos de conductores infectados en el Pueblo Mágico pero ya se encuentran en tratamiento médico.



“Hay rumores de otros compañeros que están infectados pero están en tratamiento, hay dos aislados pero ya van saliendo de esta situación”, acotó.



Lamentó que el gremio taxista es uno de los más vulnerables a contraer la enfermedad, pues tienen contacto con las personas diariamente y aunque cumplen a medida de lo posible con las acciones sanitarias, están en grave riesgo.



“Tenemos ese detalle, somos una de las personas demasiado vulnerables, expuestos a esta situación, sin embargo, tenemos que trabajar, nuestra actividad no nos permite descansar, nosotros no tenemos el apoyo de nadie, sino salimos no ganamos”, señaló.



Agregó que, por ello, algunos trabajadores del volante han implementado la instalación de acrílicos al interior de sus unidades, no obstante, admitió que esto cuesta y no todos pueden hacer una inversión que puede llegar hasta los 2 mil pesos.



Sin embargo, dijo que cumplen con las medidas del uso de cubrebocas, otorgar el servicio a dos personas como máximo y el uso de gel antibacterial.