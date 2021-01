Taxistas de Coatzacoalcos temen nueva ola de COVID

Si se registra una nueva ola de contagios de Coronavirus, los taxistas de Coatzacoalcos nuevamente serán afectados económicamente, señaló José Luis López Cabañas, representante de la Coalición de Organizaciones Taxistas Independientes del Estado de Veracruz.



Por ello, pidió a los usuarios, así como a los conductores del servicio de transporte, no dejar de usar el cubrebocas y aplicar las medidas para mitigar el contagio, como que los pasajeros se suban a la parte trasera del vehículo y que usen gel antibacterial.



“Nos afecta mucho y esperemos que la gente se siga cuidando, hay que ir saliendo pausadamente para que esto no nos afecte de golpe como nos afectó en el 2020, esperemos que seamos un poco más sensatos y aunque pueda disminuir un poco, no sea tanto. Algunos detuvieron sus unidades ante la baja movilidad en la ciudad,”, señaló.



Precisó que aún no se han recuperado totalmente pues que no haya clases presenciales ha reducido las corridas.



Dijo que en diciembre tuvieron un ligero aumento por las fiestas decembrinas, aunque lamentó que hubiera mucha gente que salía sin cuidarse del contagio.



Aumentan casos



De acuerdo con el Ayuntamiento, los primeros días de enero, Coatzacoalcos ha acumulado 16 fallecimientos por COVID-19 y 84 casos positivos.



Estas cifras son publicadas todos los días en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Coatzacoalcos, con base en las estadísticas de la Secretaría de Salud Federal.



De acuerdo con datos de médicos y enfermeras de la clínica de Petróleos Mexicanos, en esta semana de enero los casos por COVID aumentaron, e incluso las consultas generales volvieron a suspenderse para evitar más propagación.



En el hospital de zona número 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social ( IMSS), personal de la institución reportó que, en los últimos días, nuevamente han llegado derechohabientes con el virus.



Las cifras oficiales en Coatzacoalcos de los primeros días de enero son:



El primero de enero, se reportaron 523 defunciones y 2 mil 511 casos confirmados.



El dos de enero, no se publicaron las cifras.



El tres de enero, 524 fallecimientos y 2 mil 519 casos confirmados.



El cuatro de enero, las estadísticas en muertes se mantuvo en 524, sin embargo, en confirmados se elevó a 2 mil 527.



Para el cinco de enero, la numerología en defunciones era de 528 y confirmados 2 mil 530.



El seis de enero, 528 fallecimientos y 2 mil 544 casos positivos.



El siete de enero, con 532 muertes por COVID y 2 mil 554 casos confirmados.



Para el ocho de enero, 534 fallecidos y mil 581 confirmados.



Coatzacoalcos continúa en semáforo amarillo desde hace algunas semanas.