Taxistas de Córdoba esperan que ya no aumenten impuestos para vehículos

Tras ser uno de los sectores más golpeados por la pandemia, los taxistas de Córdoba no pretenden incrementar las tarifas por el servicio, pues sería un golpe al bolsillo de los usuarios y por consecuencia para ellos, afirmó Antonio Molina, líder del gremio.



Sin embargo, piden al Gobierno al menos mantener el mismo pago de impuestos, con los cuales intentarán cumplir como lo hacen año con año.



Es que en este mes deben pagar derechos vehiculares y verificación, en lo cual desembolsan aproximadamente 2 mil 500 pesos.



Molina reiteró que tuvieron un cierre de año con mayor actividad, sin embargo, apenas les dio tiempo recuperarse de la mala situación económica que causó el COVID-19.



Recordó que además el Gobierno del Estado les brindó apoyo a un porcentaje de los trabajadores del volante pero solamente fue un paliativo que no les llegó a todos los taxistas.



Por ello dijo que necesario que si no les condonan impuestos por lo menos paguen la misma cantidad que el año pasado a fin de que les de tiempo recuperarse económicamente en los próximos meses.