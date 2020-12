Al menos dos empresas de servicio tipo Uber funcionan de manera clandestina en la zona de Veracruz y Boca del Río, afectando de esta manera al gremio taxista, por ello, piden a la Dirección de Transporte Público del Estado no los dejen operar pues no están concesionados.



El vicepresidente de la Coalición de Taxistas de Córdoba, Carlos Enrique Guzmán Bautista, afirmó que es una competencia desleal pues no pagan impuestos, permisos, tenencia y no están regulados.



Agregó que, si bien aceptan la competencia sana, Uber no, pues es un servicio particular que no está regulado por el gobierno de Veracruz.



"De alguna manera siempre hemos cumplido con todo lo que nos marca la ley, el Uber nos afectaría bastante, bajaría más el trabajo quizá hasta un 50 por ciento, y en plena pandemia".



En la ciudad de Córdoba circulan al menos 2,800 taxis, y desde hace más de tres años no se dan nuevos títulos de concesión y hay cientos de conductores en espera de que haya placas para dar el servicio.