Taxistas de Orizaba acusan presuntos abusos de Transporte y SSP

Ante el “tortuguismo” en los trámites en la Dirección del Transporte y los presuntos abusos de Hacienda del Estado, Tránsito de Río Blanco y Policía Estatal, taxistas independientes de la región de Orizaba se manifestarán el próximo martes.



Jairo Guarneros Sosa, asesor de los trabajadores del volante indicó que hay una serie de problemáticas que se vienen arrastrando y que se agudizaron a raíz de la pandemia.



Señaló que en la Dirección de Tránsito hay un gran tortuguismo, por lo que hacer los trámites como avisos de emplacamiento o transferencia de derechos tardan meses.



Explicó que hay pendientes solicitudes de emplacamiento desde el 2006, autorizaciones de transferencias que tienen un año, y esto causa incertidumbre al gremio.



Mencionó que quien con suerte logra la orden de emplacamiento, se enfrenta a otra situación, que es la “extorsión” que de manera “descarada” se hace en Hacienda del Estado, pero además hay complicaciones porque con el conflicto que mantiene el gobierno del estado con los verificentros no hay verificaciones en ningún lado, y uno de los requisitos para emplacar es tener la verificación vigente.



Si no logran cumplir, indicó, tendrán que solicitar una reimpresión de su orden de emplacamiento, ya que ésta tiene un término de 30 días, y entonces volverá esperar meses, pero además el tiempo sigue pasando y Hacienda cobra con referencia en el año que se les dio la factura, por lo que hay quienes reciben su orden de pago hasta por 20 mil pesos, cuando fue el gobierno el que no cumplió en su momento con dar las placas.



Agregó que el andar sin placas es visto por todas las corporaciones como una posibilidad de “desplumarlos”, y los peores son tránsito de Río Blanco y la Policía Estatal, que detienen a los trabajadores del volante, los extorsionan y hasta mandan a traer al concesionario, con el único fin de ver si logran sacar más dinero.



Ante esa serie de problemáticas, dijo, se manifestarán en espera de que las autoridades abran una mesa de diálogo.