Taxistas de Orizaba buscan protegerse ellos y a pasajeros ante pandemia

En Orizaba hay más de 2 mil taxis, no todos los conductores han asumido las medidas de prevención para evitar la transmisión del COVID-19, un porcentaje no grande es responsable ante la epidemia y echando mano de los pocos recursos económicos que tienen, buscan protegerse ellos y sus clientes.



Muy pocos han tomado la decisión de colocar una plástico grueso que divide al chofer con el pasaje de la parte trasera del taxi y que solo en el centro tiene un pequeño recuadro por donde la gente paga.



Pero también de lado del pasajero traen una botella de plástico con sanitizante para que lo use el pasaje y con la cual durante su jornada no tienen contacto. Cuando el usuario les paga la corrida usan alcohol o gel.



Los taxistas, pocos por cierto, añadieron que esto lo hacen con el propósito de sumarse a las acciones que se requieren para poder evitar que haya más casos de COVID-19. "Tenemos familia, no tenemos seguridad social, necesitamos cuidarnos. En la casa de algunos de nosotros vive no solo nuestra esposa y nuestros hijos sino también los papás ya sea de nosotros o de nuestras señoras. No queremos un brote".



Dijeron que a diferencia de otros ruleteros que no traen siquiera cubrebocas, ellos prefirieron invertir dinero porque su salud lo vale. "No tenemos mucho trabajo, sí le destinamos recursos económicos, que por cierto no tenemos muchos, pero nuestra familia nos apoyó con que pusiéramos esta protección. Quizá nos dé el COVID-19, pero nosotros hicimos hasta lo imposible para cuidarnos".