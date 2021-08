Taxistas de Orizaba, con ligero repunte por clases presenciales

En lo que fue el primer día de este nuevo ciclo escolar 2021-2022, taxistas de la región de Orizaba comentaron que hubo un “ligero” aumento de servicios en la zona.



El señor José R., chofer de una unidad de Orizaba, comentó que vio poca gente en las escuelas por las que pasó, cuando mucho unas 20 personas, aunque no todas iniciaron clases este día.



Mencionó que durante un servicio una pasajera le comentó que en una de las escuelas de Ixhuatlancillo no hubo clases porque los papás no se ponían de acuerdo en que sus hijos asistieran o no, aunque finalmente fue mayoría la que decidió que estaba bien y los otros tuvieron que aceptar, por lo que este martes ya deben iniciar clases.



Otro conductor mencionó que se esperaba mayo movimiento en el primer día, pero fue muy poco lo que se vio.



Jairo Guarneros Sosa, asesor del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba, mencionó que durante la mañana tuvieron un pequeño aumento en los servicios, pero no hubo más, por lo que esperaban que en los próximos días hubiera más movimiento.



Aunque este lunes se considera el inicio del ciclo escolar, sólo algunos planteles tuvieron clases, en unos hubo reuniones con padres de familia y otros realizaron otras actividades, por ejemplo entrega de libros de texto gratuitos.