Taxistas de Orizaba desconocen protocolo para transportar a sospechosos de COVID-19

En la región de Orizaba, los taxistas están expuestos ante la falta de protocolos para saber cómo deben actuar cuando transportan a una persona con complicaciones de salud, indicó Pablo Carrera, presidente de la Central de Taxis Plus del Valle.



Indicó que hasta ahora, no han recibido ninguna capacitación por parte de personal de Salud o Protección Civil, solamente siguen las indicaciones que hay en cuanto a medidas preventivas y si acaso sanitizan sus unidades.



Mencionó que los trabajadores del volante llevan cubrebocas, ofrecen gel a los pasajeros e incluso hay algunos que traen guantes pero eso es todo y es un riesgo el que enfrentan a diario, pues no se sabe si alguno de sus pasajeros tiene Coronavirus.



Comentó que, en algunos casos, los choferes se han tenido que ir a cuarentena cuando trasladan a pasajeros que llevan síntomas de COVID-19.



Destacó que para minimizar el riesgo, tanto para ellos como para las personas que abordan después, las unidades se sanitizan de inmediato cuando se trasladó a un pasajero sospechoso o bien cada semana se higienizan las unidades.



Explicó que cuando se lleva a cabo esa sanitización, reciben un certificado en donde hace constar que la unidad está libre de virus y bacterias.



El dirigente de taxistas reconoció que hay ciudadanos que se niegan a usar cubrebocas, por lo que en esos casos les hacen saber que no les pueden dar el servicio, pues está la indicación por parte de Tránsito y Transporte Público para que no suban a las personas que no llevan esa protección, pues si lo hacen pueden recibir una multa por 185 pesos.



Indicó que los ciudadanos deben entender que pueden ser portadores del virus y ser asintomáticos, por lo que al no usar cubrebocas ponen en riesgo a quienes están alrededor.