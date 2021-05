Taxistas de Orizaba en espera de que Tránsito cumpla acuerdos

Aunque en una plática que se sostuvo con directivos de Transporte Público se lograron algunos acuerdos, taxistas de la región están a la espera de que éstos se cumplan.



Jairo Guarneros Sosa, representante de trabajadores del volante de la zona, recordó que principalmente lo que pedían era la agilización de trámites, pues esa dependencia no está cumpliendo con los plazos que ella misma ha marcado.



Mencionó que, por ejemplo, una solicitud de transferencia, según la dependencia, se debe hacer en 35 días, pero tienen algunas del 2019 que siguen sin respuesta.



Las solicitudes de empadronamiento, que deberían ser lo más rápido posible, también se tardan meses.



Agregó que se pidió a las autoridades que no haya peticiones absurdas, pues cuando alguien hace una transferencia de derechos y ya tiene su emplacamiento, no le tienen por qué pedir que lleve el comprobante de pago del anterior concesionario, si se supone que para poder hacer lo demás tuvo que haber cubierto eso.



Guarneros Sosa mencionó que también se pidió que no les hagan ir a hacer trámites a Xalapa, pues por ejemplo le piden ir para hacer el pago cero, pero hay quienes han acudido y el día que fueron les dijeron que no había tóner para imprimir la documentación y se tuvieron que regresar e ir otro día y son gastos mayores para la gente.



Mencionó que actualmente están a la espera de ver que se cumpla con la agilización de trámites.



Comentó que, aunque también tienen pendientes que tratar con la oficina de Hacienda del Estado, su titular se niega a recibirlos por cuestión de la pandemia, cuando sólo plantean ir 3 o 4, pero si no acepta, quizá tengan que hacer una movilización.