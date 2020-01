Taxistas de Orizaba reprochan que siguen sin poder acceder a programa de regularización

Taxistas de la región señalaron que hay un buen número de trabajadores del volante que siguen sin poder acceder a la regularización puesta en marcha por el actual gobierno.



Indicaron que siguen sin considerarse muchos aspectos en el decreto publicado, ante lo cual es necesario que se revise, de lo contrario muchas unidades quedarán fuera.



Jairo Guarneros Sosa, Joaquín Amaro Rodríguez y Antonio García Toscano, integrantes de la Coalición Regional de Taxistas, señalaron que en un inicio se vio con buenos ojos el nuevo proceso de regularización, pero al intentar ingresar se han topado con varios obstáculos.



Explicaron que por ejemplo hay personas que adquirieron su concesión hace 20 años y ya no tienen su comprobante por el pago de derechos, pero sí tienen su orden de emplacamiento y demás documentación y resulta que no les permiten entrar al proceso de regularización.



Aunado a ello, añadieron, hay situaciones que no se están considerando, como los concesionarios que desde 2016 solicitaron su orden de emplacamiento y recibieron sólo un permiso.



Recordaron que esos casos no fueron atendidos en la pasada administración de Miguel Ángel Yunes Linares, pese a que en su momento muchos trabajadores del volante aceptaron ingresar al proceso de reordenamiento, a pesar de los altos costos que les implicaba, a fin de lograr su emplacamiento; sin embargo, el proceso de entrega de órdenes se alargó y ahora que se los dan se encuentran con que deben pagar desde 10 mil hasta 25 mil pesos.



Esta situación, subrayaron, es absurda, pues la persona a la que le piden 25 mil pesos pagó alrededor de 20 mil pesos por sus derechos de concesión, lo cual desconocen si al momento de armar el decreto se les pasó considerar sus casos o bien, fue algo deliberado para lograr más recursos.



Los representantes de taxistas señalaron que el próximo 7 de enero, fecha en que generalmente llega el Gobernador a Río Blanco, estarán ahí para demandar que se revise el decreto y se tomen en cuenta todos los casos, pues no es algo que haya sido responsabilidad de los concesionarios.