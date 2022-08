Taxistas de Orizaba requieren apoyo de Gobierno para adquirir unidades nuevas

Los taxistas necesitan el apoyo del gobierno, aumentando el rango de vida útil de sus unidades para prestar el servicio, indicó el presidente de la Organización de Concesionarios del Transporte Público, José Luis Tiza Arias, quien agregó que para el sector es muy difícil adquirir en la actualidad una unidad nueva o seminueva.“La vida útil de un vehículo que presta el servicio en la modalidad de taxi es de 10 años y desgraciadamente hay compañeros que están fuera de rango y eso está especificado en la Ley 589, que es la que nos rige".Recordó que hace tiempo el rango consideraba solo 5 años, después subió a 8 años y la última determinación fue la de 10 años."Subió porque era la inquietud de los compañeros, pues no hay tanto margen para obtener alguna unidad nueva, de hecho los créditos los solicitamos, pasan cinco años y entonces apenas lo estamos terminando de pagar, pero antes ya no servía para prestar el servicio porque ya había cumplido los cinco años".Dijo que ojalá el Gobierno Estatal estipule una ayuda para el sector y estableciera al menos unos dos o tres años más de rango, en lo que pasa esta crisis económica."Porque la verdad los automóviles subieron mucho y ya no nos dan un crédito fácilmente. Uno barato está en 250 mil pesos, inclusive los vehículos usados también aumentó su costo. Nosotros como transportistas en la modalidad de taxi no tenemos ningún subsidio de parte del gobierno y también es lo que se ha pretendido en reuniones, pero no nos han tomado en cuenta como taxistas para algún subsidio".Resaltó que están fuera de rango el 30 por ciento de los taxistas, pero insistió que es muy complicado poder acceder a un crédito, de hecho algunas veces han sido timados por las financieras, quienes piden un anticipo de 20 mil pesos para otorgarlo y al final les dicen que no, pero no les regresan su dinero.