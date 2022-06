El dirigente de taxistas, Jairo Guarneros Sosa, exigió a la Dirección General de Transporte del Estado, dejen de permitir que operen los camiones del ayuntamiento de Orizaba con el denominado servicio BÚHO, el cual se presta de las 23:00 horas a las 05:00 horas.En entrevista refirió que el operativo realizado este lunes por parte de la DGTE, en contra de Autobuses Unidos (AU) no es un abuso sino un acto que ya se estaba tardando, porque en la práctica es un trato desigual permitirle a AU que con concesión federal pudiera hacer un sinfín de paradas en Orizaba.De igual forma dijo que el ayuntamiento orizabeño se equivoca, al decir que es éste quien define las paradas de los camiones y puede autorizarlas."Con la pasividad de Transporte Público hasta el día de hoy lo único que estaba generando era inconformidad en el resto del transporte público, sobre todo concesión estatal, pues a estos los andan persiguiendo y multando cuando tienen por ejemplo una licencia vencida o porque están fuera de rango".Insistió en que esto es para la DGTE aplicar la ley, debe ser pareja para todos. "También quiero recordar que no son los únicos que están prestando el servicio de manera irregular, porque recordemos que en Orizaba hay autobuses que le llaman servicio BÚHO, el cual es del Ayuntamiento, da servicio en la noche y tampoco cuentan con la concesión y en ese tema vemos mucha pasividad de Transporte Público porque les permiten desde hace años que sigan así".Por ello dijo que como taxistas alegan entonces, que no hay una base para detener a quien presta el servicio de transporte público concesión estatal, que quizá no cumpla con alguna cosa de lo que la ley marca. "Queremos piso parejo y trato equitativo en el transporte".