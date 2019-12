Taxistas de Orizaba se quejan de “cobros absurdos” para regularización del transporte

El programa de regularización del transporte público no soluciona el problema de los concesionarios que tienen permisos desde el 2016, pues éstos deben cubrir pagos desde 14 mil a 25 mil pesos, lo cual “nos negamos a pagar”, señaló el asesor del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), Jairo Guarneros Sosa.



Recordó que luego de que venciera el plazo para otorgar descuentos en multas el pasado 15 del presente mes, el Gobernador tuvo que extender un nuevo acuerdo para ampliar la condonación hasta abril, lo cual es bueno pues hay una gran lentitud en revisar los casos.



Indicó que tan sólo él ha acompañado a 50 trabajadores del volante en sus solicitudes de registro y a la fecha les han respondido a 3 o máximo 4 de ellas.



Sin embargo, señaló, ahora el problema que se tiene es que las órdenes de emplacamiento que les están llegando están igual que con Yunes, con cobros absurdos.



Explicó que esta problemática se debe a que, en su momento, los taxistas adquirieron una concesión y pagaron sus derechos, pero de ahí tienen que integrar otro expediente con documentos de la unidad que proponen para el servicio y es ahí donde se genera la orden de emplacamiento para pasar a pagar a Hacienda.



Sin embargo, mencionó, hubo quienes adquirieron su concesión y que sólo recibieron un permiso por parte del Transporte Público y con Yunes les hicieron órdenes de pago muy altas, por lo que no pudieron emplacar y ahora pasa lo mismo, pues les piden de 14 a 25 mil pesos, lo cual se niegan a pagar porque no es un problema generado por ellos, sino por el mismo Estado.