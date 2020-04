Taxistas de Orizaba, ya casi sin actividad por pandemia: CROM

En un 90 por ciento ha bajado el número de corridas de los taxis de Orizaba, indicó Ernesto Perfecto Martínez, secretario general de Taxistas de la CROM, quien agregó que también les afecta que en medio de esta pandemia no tienen seguridad social.



"Es una situación difícil, es muy exagerado lo que nos bajó. Esto es muy problemático y nosotros en el gremio no tenemos de qué vivir, sólo de nuestro trabajo".



Añadió que otra situación con la que tienen que lidiar es que no cuentan con seguridad social, ni tienen otra prestación, por lo cual es que si enferman tendrían que ser atendidos por parte de la Secretaría de Salud.



"Son momentos muy difíciles, no sólo para nosotros sino para mucha gente por esta epidemia. Esperamos que pronto llegue la ayuda del Gobierno Federal porque sería un alivio para el sector".



Apuntó que los ruleteros tienen la más firme intensión de trabajar pero hay gente que no quiere subirse a un taxi, ni siquiera a un camión de pasaje y eso de alguna manera les está impactando pues al estar buscando quien los aborde gastan gasolina pero no tienen corridas.



Pero también dijo que hay un porcentaje de los taxistas que decidió guardarse por temor al contagio, decisión que sin duda alguna está impactando su económia. "Ellos necesitan también el apoyo de los que andamos laborando porque, pues, tienen necesidad".