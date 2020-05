Taxistas de Poza Rica se resisten a acatar medidas de higiene y distanciamiento social

En redes sociales se registran inconformidades por usuarios del transporte público, advierten que los choferes no respetan el número de usuarios y, no todos están cumpliendo con cubrebocas o el uso frecuente del gel antibacterial.



Un usuario dio a conocer que los conductores de rutas a colonias populares, ubicados en paradores de la colonia Obrera, practican el “valemadrismo” ya que suben hasta 5 pasajeros, pese a las nuevas indicaciones e incluso, usuarios que reclaman sufren agresiones con el mismo vehículo del chofer porque no aceptan las críticas.



Esto se refleja en comentarios vía Facebook y WhatsApp, que los trabajadores del volante hacen caso omiso a las indicaciones que dio el Gobierno de Poza Rica, ante los índices de 67 casos confirmados, 49 sospechosos y 6 defunciones. Ya no tan solo suben a 4 pasajeros, en ocasiones hasta cinco, lo cual pone en riesgo la salud de los pasajeros.



Así también se manifiesta que algunos de los conductores, no portan un cubrebocas ni usan el gel antibacterial pese a que manejan monedas y billetes.



Por su parte, el delegado de Transporte Público, Santos San Román Martínez, dio a conocer que tampoco está permitido el incremento a la tarifa, sólo por el hecho de reducir el número de pasajeros no hay autorización alguna para hacerlo y eso amerita sanción.



Pero lo lamentable que, reconoció, aún no se aplican sanciones si incumplen con el número de pasajeros y tampoco hay operativos para vigilar que taxistas cumplan, porque están apoyando a la Secretaría de Salud de Veracruz en otras actividades.