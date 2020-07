Taxistas de región Huatusco acusan corrupción de Delegado de Transporte

Taxistas del municipio de Huatusco acudieron a Palacio de Gobierno para denunciar presuntas anomalías cometidas por el delegado de Transporte Público de aquella zona, Radamés del Ángel Hernández, acusando que personal de Política Regional en Xalapa lo respalda.



Cabe señalar que previamente, este mismo viernes, los choferes y sus unidades fueron intervenidos por elementos de Tránsito del Estado y Transporte Público en la carretera Coatepec-Las Trancas, frente a la desviación a Jalcomulco.



Desde temprana hora empezaron a reunirse cerca de 100 conductores en ese punto para acudir al centro de la capital para manifestarse contra el Delegado, cuando fueron detenidos. No obstante, posteriormente se trasladaron al Palacio de Gobierno para dialogar.



Los inconformes afirmaron que Del Ángel Hernández no ha solucionado los problemas con los taxistas rurales, que cubren las rutas de Coscomatepec, Alpatláhuac, Calcahualco y demás municipios y localidades cercanas.



El secretario General de Taxistas Mixtos y Rurales Unidos el Volcán, Rogelio González Barojas, aseguró que el funcionario ha permitido la entrada de taxis “piratas” a la región.



"Hay mucho pirataje, carros pintados con números repetidos. Son transporte de mixto rural y taxis. Ya no queremos más invasión de ruta, les dan concesiones sin saber a quién perjudican", dijo.



Explicó que al saber que acudirían a manifestarse, recibieron amenazas. Además dijo que en la reunión con autoridades de Política Regional, éstos defendieron al Delegado.



"Tenemos amenazas de muerte contra el Secretario y contra mí. Ellos ya sabían y por eso nos detuvieron, ya no nos dejaron que entráramos con las unidades. Me llegaron mensajes con amenaza de muerte. ¿ A quién le voy a echar la culpa? Pues al Delegado", comentó Maria Antonia Castro Herrera, tesorera de dicho sindicato.