El Movimiento Nacional de Taxistas se manifestará en Veracruz el próximo 18 de enero, para externar su rechazo a Uber en las ciudades de Veracruz, Xalapa, Boca del Río y Coatzacoalcos.Aunque la convocatoria fue abierta, se ha recomendado que sea una movilización simbólica para respetar las medidas sanitarias ante la pandemia y para no afectar a los automovilistas.“Manifestarnos pacíficamente en contra de Uber. Vamos a tratar de no afectar tanto a la población, queremos que sea algo representativo y si no queremos que nos afecten, también debemos no afectar a terceros como son los conductores particulares” dijo Herminio González Rivera, presidente Comité Estatal del Movimiento Nacional de Taxistas.Si bien, el Gobierno del Estado ha informado que no permitirá la operación del servicio de transporte de autos particulares a través de una aplicación, pese al amparo que obtuvo Uber , los taxistas esperan reforzar el mensaje de rechazo.“Confiamos en las leyes, confiamos en la Constitución porque ellos se han pronunciado en contra de esas aplicaciones, de esas empresas, estamos trabajando y queremos defender su patrimonio y fuente de trabajo. Confiamos en el Gobernador y en el Secretario de Seguridad Pública que han dicho que no van a entrar, solamente queremos reforzar esa situación ante el proceso de amparo que ellos iniciaron”.De acuerdo con el Movimiento Nacional de Taxistas, en el Estado existen alrededor de 120 mil taxistas y aunque Uber iniciaría operaciones en apenas unos cuantos municipios, podría afectar a todo Veracruz.