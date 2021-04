Alrededor de mil taxistas de Veracruz y Boca del Río se manifestaron en el bulevar Adolfo Ruíz Cortines en protesta de la operación del servicio de Uber en esta zona y en la Capital del Estado.



Afirman que es una ilegalidad, por lo cual quienes presentan el servicio a través de estas plataformas digitales son delincuentes porque no está regulado y lo hacen solapados por las autoridades.



"La ley es para cumplirse y si en este momento no respetamos lo que es una concesión de taxi, posterior no le tenemos que dar crédito a lo que es un título para quien tiene la capacidad de prestar un servicio con una concesión o capacidad de estudio. No lo vamos a respetar. Quienes prestan el servicio público en vehículos particulares son delincuentes", dijo Mario Ortiz Martínez, secretario jurídico del Movimiento Nacional Taxista en Veracruz.



Esta movilización, que paralizó el tránsito vehicular desde la glorieta de los voladores de Papantla hasta la zona universitaria, fue un llamado "respetuoso" a las autoridades del Gobierno del Estado.



"Hoy va a ser un llamado respetuoso, hoy va a ser un llamado al Gobernador, un llamado a la autoridad que cumpla con su obligación".



Asimismo, denunciaron casos de corrupción al interior de la Dirección de Transporte Público, por lo cual analizan interponer denuncias formales.



El representante de los taxistas aseguró que la corrupción creció.



"Estamos pensando en interponer las denuncias porque hay una situación de corrupción dentro de la dirección increíble y no estamos solapado a autoridades anteriores porque padecían del mismo mal pero en este momento es histórica la forma en que se acrecentó y todo en complicidad del director de transporte".



Los taxistas a bordo de sus unidades recorrieron el bulevar bloqueando el transito vehicular particular.