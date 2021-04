Taxistas de Veracruz capturaron a presunto acosador de locutora; policías lo dejaron ir

Un grupo de taxistas aseguraron a un hombre que presuntamente acosó y molestó a la joven locutora “La Sexy”, de la estación de radio La Fiera, siendo entregado a los elementos policíacos, pero lo dejaron ir por no haber flagrancia.



Ella previamente hizo público el acoso por sus redes sociales.



El sujeto fue identificado como Luis Antonio “N”, de 35 años de edad, originario del estado de Jalisco, asegurándolo sobre la avenida Salvador Díaz Mirón.



El hombre fue reconocido por los conductores como el mismo que presuntamente acosó a la locutora, quien lo había señalado un día antes de decirle palabras obscenas, tocar y jalonearla. Según se explicó, un vendedor de dulce que se encontraba por la zona quien se ofreció a ayudarla.



Ahora, este martes se alertó al 911 sobre el sujeto, quien estaba parado en las calles de General Prim e Ignacio Rayón. El personal de la Policía Naval y Estatal le hicieron una revisión al sujeto y lo dejaron ir.



Entonces compañeros de la agraviada y un grupo de taxistas se dieron a la tarea de buscarlo hasta que dieron con él y decidieron detenerlo.



El sujeto estuvo retenido en lo que la “La Sexy” llegaba, ya que se encontraba interponiendo la denuncia en la Fiscalía. Pero llegaron los patrulleros y al dialogar con los taxistas, les indicaron que no había flagrancia de delito y no podían detenerlo.



Entonces los chóferes le indicaron al hombre que no lo querían volver a ver cerca de la estación de radio o se iba acordar de ellos, y lo invitaban a que siguiera su camino hacia el estado de Jalisco y se fuera a la Central de Autobuses. El hombre optó por irse caminando con rumbo a sur de la ciudad.