Taxistas de Veracruz Puerto acosan a mujeres y se niegan a ser capacitados

La directora del Instituto Municipal de la Mujer, Blanca Aquino Santiago, afirmó que taxistas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río se han negado a recibir capacitación sobre la violencia contra mujeres, a pesar de que pasajeras han denunciado acoso por parte de algunos conductores.Aquino Santiago explicó que se acercaron a diversos grupos y líderes de ruleteros para brindar asesorías pero señalaron que ya contaban con mecanismos para este tipo de situaciones.Sin embargo, aclaró que pegar calcomanías en los cristales de los taxis no necesariamente los hace capacitados.“Lo intentamos, intentamos acercarnos a varios líderes, de tener también con ellos algunas reuniones, de tener capacitaciones pero no se pudo dar por muchas cuestiones, se negaron. Hubo uno que dijo que ya tenían un programa sobre mujeres que ayudaban y todo, quisimos dialogar con ellos pero no se pudo, hay apatía, hay falta de sensibilidad sobre el problema de mujeres”.“Piensan que llevando una calcomanía o algo de las mujeres ya pero esto va más allá, esto es de tener empatía y tener conocimiento de qué son las violencias y la manera en que pueden ayudar”, dijo.La funcionaria detalló que en la zona norte de la ciudad es donde más se han denunciado acosos, sobre todo en Colinas de Santa Fe, donde incluso han reportado ataques de los ruleteros.Ante esta situación, el Instituto Municipal de la Mujer inició operativos en colaboración con la Secretaría de Seguridad Publica para intervenir a los taxistas que ronden por la zona.Explicó que a los que llevan mujeres a bordo, se les detiene y se le hacen una serie de preguntas para confirmar que ellas no se encuentren en peligro.Destacó que el mismo operativo se ha expandido a otras zonas como Las Amapolas, la zona del Aeropuerto y el Nuevo Veracruz, ya que el Instituto de la Mujer monitoreaba denuncias en redes sociales de mujeres, en donde señalaban haber sido víctimas de algún conductor de taxi.