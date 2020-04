Taxistas de Veracruz Puerto esperan hasta 4 horas por una corrida

Hasta cuatro horas esperan los taxistas por una corrida, en plena Semana Santa y contingencia sanitaria, afirman que la situación está difícil y crítica para quienes dependen del turismo.



En un día normal en vacaciones, tendrían por lo menos 15 viajes "buenos", pero los últimos días si sacan 2 o 4 ya es positivo.



"Se nota demasiado la diferencia; no hay gente en la calle. Si hago 4 (es lo) máximo. Cuando son vacaciones le pegamos a 10 a 15 buenas. Le pedimos al gobierno que nos mande algo, un apoyo. Esperamos 4 horas mínimo", señaló Heladio Maus.



"Está difícil. Llevo 20 años de taxista y nunca había estado la situación tan crítica, nunca. No se había visto algo así antes; es desesperante", dijo José Navarro.



Es la única fuente de ingreso y si paran el carro, no tendrán ninguna posibilidad de llevar sustento al hogar.



La mayoría de los taxistas sólo son choferes, no son dueños de las unidades y deben cumplir con la "cuenta".



"Hay que darle al patrón, aunque también nos bajó de 300 pesos a 200. Otros prefirieron que dejaron el carro parado, porque no da, para cubrir la cuota no. He tenido que sacar de lo poco que llego a tener guardado", lamentó Heladio.



La temporada de Semana Santa, es una de las más importantes para el sector turístico.