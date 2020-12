Taxistas de Veracruz Puerto reportan baja actividad

Ya es la segunda semana de diciembre y aún no repunta el movimiento de pasaje, lamentan taxistas de la ciudad de Veracruz, pues en comparación con otros años, la actividad se mantiene por abajo del 50 por ciento.



Esperaban la temporada decembrina para cerrar con recuperación el 2020, sin embargo, como han sido los últimos meses desde el inicio de la pandemia, no hay repunte significativo.



"Como todo el año mal, no hay mucho trabajo, un 50 por ciento, hay veces que hay trabajo, otros días no. Esperamos que repunte un poco, esperamos estos días pero como no hay paseo de la Virgen nos va a afectar", señaló Jorge Espinoza.



"Está muy difícil la situación por la pandemia, todo ha bajado, en el taxi poquito se ha logrado recuperar pero fueron 6 a 7 meses de estar parados", relató Teodoro Ferman.



Aunque ya inició el pago de aguinaldos, aún no se refleja en la movilidad de las personas, además que muchos prefieren hacerlo en carros particulares para evitar contagios.



Otros pasajeros se molestan porque les exigen el cubrebocas y pierden el pasaje, o bien, se arriesgan.



"Traigo mi desinfectante y cada vez que sube un pasaje lo hecho para cuidarme pero desgraciadamente hay quienes les dices del cubrebocas y se enojan, dicen que hay muchos taxis, ya depende de uno, hay veces que no hay nada y pues hay que arriesgarse", señaló Toeodoro.



Por el momento, afirman, no habrá ajuste en sus tarifas porque impactaría aún más en la demanda del servicio.