Taxistas de Veracruz tendrán más tiempo para registrarse en programa de apoyo

La Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) del Gobierno del Estado amplió “por el tiempo que sea necesario” el plazo para poder completar satisfactoriamente el padrón de los sujetos de derecho, conductores de taxi (no concesionarios) que recibirán un apoyo económico por la contingencia de COVID-19.



Con ello, se podrá terminar de recibir la documentación de quienes serán los beneficiarios de la entrega del recurso económico destinado a este programa, dicha ampliación del plazo solicitado permitirá ofrecer una mayor cobertura a la población objetivo de este programa y con ello, eficientar los recursos asignados a esta Secretaría, canalizando y fortaleciendo a un mayor número de familias veracruzanas respecto de sus necesidades básicas.



El titular de la dependencia, Guillermo Fernández Sánchez, recordó que en los “Lineamientos de Operación de Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria” para apoyar a los taxistas, se había fijado un plazo de 7 días naturales contados a partir del día de la disposición de los recursos financieros, para que las oficinas de la Coordinaciones Territoriales instalaran casillas de atención a peticionarios.



Sin embargo, toda vez que no ha sido posible completar el padrón, fue necesario ampliar el plazo por tiempo indefinido.



Cabe recordar que la SEDESOL dispone de hasta 28 millones de pesos para otorgar un apoyo económico por única vez a los taxistas (no concesionarios) en estado de vulnerabilidad económica ante la crisis sanitaria a causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) y así contribuir a que mejoren la adquisición de artículos de primera necesidad (canasta básica).



Los beneficiarios serán mujeres y hombres conductores acreditados y activos, no concesionarios, de los servicios de transporte público en la modalidad de taxi que trabajan en el territorio veracruzano que han visto severamente mermados sus ingresos económicos por la inmovilidad social determinada por la contingencia por epidemia de enfermedad de Coronavirus.



Acopiada la información y los documentos probatorios establecidos en los lineamientos, la Secretaría integrará el listado de sujetos de derecho y en fecha a determinar elaborarán la lista definitiva que será enviada al Banco de Bienestar para otorgar el apoyo económico.



Y el Banco de Bienestar informará con la debida antelación las sedes de aplicación de los recursos económicos, lo que permitirá a la Secretaría, a través de sus equipos adscritos a las Coordinaciones Territoriales, informar a los sujetos de derecho mediante los recursos disponibles a su alcance.