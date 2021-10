Taxistas de Xalapa exhiben abuso de Policía Estatal

Con pancartas en manos y apostados en las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Xalapa, taxistas del sitio ubicado en la Central de Autobuses de Xalapa (CAXA) denunciaron que la Policía Estatal detuvo ilegalmente a uno de sus compañeros, acusándolo falsamente de estar implicado en una presunta violación.El afectado, Pedro Flores Ortiz, acotó que este martes los elementos previamente habían ido a buscarlo a su domicilio, sin ninguna orden de aprehensión, ni detalles de la acción legal en su contra."Intimidaron a mi familia, que les urgía verme, yo hablé con uno de ellos. Mi familia sin saber, se comunicó conmigo en ese momento y me pasó a uno de los policías, sin decirme el motivo de mi búsqueda".Les explicó que no podría moverse a su casa porque estaba trabajando y tenía una corrida, entonces otros policías lo interceptaron a la salida de CAXA, donde fue detenido y trasladado al Cuartel de San José."Me detuvieron injustamente, sin mostrarme una orden, policías estatales, de ahí me llevaron a San José y me liberaron. Yo creo que se equivocaron, me confundieron", dijo.Si bien no precisó si pediría a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) la reparación del daño moral causado, Flores Ortíz insistió que no es justo que sólo lleguen y detengan a una persona sin percatarse si realmente es la que buscan."Mi familia se puso nerviosa, estresada, con un susto de esa magnitud se puede uno hasta enfermar y sin deberla, ni temerla", dijo.Criticó que con esto se afecta la imagen de los taxistas de CAXA "y más cuando yo llevaba un pasaje de ahí de la central".El taxista comentó que no fue interrogado por los elementos en San José, donde permaneció por espacio de una hora, sólo le indicaron que su unidad "estaba boletineada", la cual le fue entregada al mismo tiempo que salió del Cuartel."No me interrogaron, nada más así, que fue una violación, ayer me detuvieron, de los hechos no sé si fue un día antes, la detención fue como a eso de las 3 o 4 de la tarde", dijo.Finalmente cuestionó que policías supuestamente certificados hagan estas detenciones sin investigar previamente."No hacen bien su trabajo, si es una policía de primera, entonces, ¿por qué actúan así?".