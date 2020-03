Taxistas de Xalapa piden que los incluyan en “Tandas del Bienestar”

Un grupo de taxistas de la capital entregaron una petición al Gobierno del Estado para que los incluyan en el proyecto de apoyo económico que fue anunciado por la administración federal, esto para solventar las pérdidas económicas que se han generado por la contingencia del COVID-19.



El ruletero Porfirio Ávila explicó que necesitan ser incluidos en la plataforma referente al fondo de 25 mil millones de pesos que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en días pasados para apoyar a la economía de pequeñas empresas y que incluiría a taxistas, a través del programa Tandas del Bienestar.



"Nos está pegando muy duro a nosotros como taxistas. Queremos ver de qué manera nos puede apoyar. No está por demás que vengamos, ojalá nos haga caso, no hay trabajo. Nosotros hemos trabajado siempre con tranquilidad y apego. Están otorgando un préstamos de 25 mil pesos por concesionario y 6 mil al trabajador del volante".



Asimismo, lamentó que desde hace unas semanas, el trabajo disminuyó de manera considerable, lo que ha provocado que no reúnan el recurso que tienen que entregar a los concesionarios y para la gasolina.



"Muchos de los que estamos tenemos familiares enfermos y no nos alcanza. No alcanza, si normalmente nos llevábamos 300 al día, ahora nos llevamos 70 pesos, hemos quedado a deber la gasolina", finalizó.