Taxistas de Xalapa pierden clientes por coronavirus

Ante la reducción en la demanda de taxis, sindicatos de choferes no descartan recortar el horario y la disponibilidad del servicio para evitar propagaciones del coronavirus.



Lo anterior, luego de la actividad de los vehículos de alquiler disminuyó entre 35 a 40 por ciento en Xalapa, alertó el dirigente del Frente de Organizaciones de Transportistas del Estado de Veracruz (FOTEV), Víctor Manuel Conde Juárez.



Si bien explicó que al momento no se suspende el servicio de taxis, sí se analiza la medida de laborar sólo medio día para evitar la exposición de los conductores a un contagio.



No obstante, recordó que los choferes, como el resto de varios sectores de la población,"van al día".



"El taxi es un servicio imprescindible (...) y si un concesionario tiene parado su carro totalmente la crisis será más grande porque todo se va a poner más pesado de lo pensado", anticipó.



Por ejemplo, citó que los tiempos de espera de un taxista para cargar pasaje aumentó de 20 minutos a media hora, posteriormente, a una hora y actualmente, con la sana distancia, dos horas.



"Estamos tardando más de dos horas para que se suba uno al taxi, está paralizado todo el movimiento aunque es más importante conservar la salud", explicó.



Citó que aunque en el resto de los países el transporte público paró, en el caso de México dicho servicio continúa.



"Si hubiera un subsidio, siquiera del 70 por ciento, sobre las gasolinas, pararíamos y seguiríamos trabajando pero si no trabajamos, tendríamos que ver como hacer para subsistir y no es exageración porque comemos de lo que ganamos al día".