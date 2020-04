Taxistas de Xalapa reiteran llamado de ayuda

Grupo de taxistas independientes exigieron, al Gobierno Estatal, ser contemplados en los programas federales, pues aseguraron, no ha sido posible acceder a los créditos.



Los operadores de taxis señalaron que económicamente se están viendo afectados por las medidas que se tomaron ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.



Luis Ernesto Cobos Hernández, conductor de taxi, mencionó que no han podido ingresar a la página del programa Promover.



“No podemos entrar a la plataforma, entras a la página y te deja en espera, después te saca, lo intentamos en un teléfono celular, lo intentamos en una computadora, fuimos a un ciber y no se puede".



De igual forma, lamentó que sólo se esté privilegiando a sindicatos, grupos y organizaciones y no a conductores independientes.



"Ya sabemos que esto se va para un solo lado, no tenemos representante. No pertenecemos a ninguna organización, ustedes saben que las organizaciones llegan, cierran y bajan a atenderlos".



Mencionó que de no tener respuesta positiva, en próximos días cerrarán la vialidad del centro de la ciudad.



"En Palacio de Gobierno nos dijeron que fuéramos a las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario (SEDECOP), para que nos atendieran ahí y se solucionara el problema. Si no nos atienden vamos a tener que venir y cerrar las calles para que nos atienda un funcionario de gobierno porque ellos son los que pueden dar el resultado”, finalizó.