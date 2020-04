Taxistas hacen fila hasta por 6 horas para pedir apoyos por contingencia

Por más de 6 horas, taxistas de Veracruz y Boca del Río hacen filas para registrarse en el programa "Acciones Emergentes por Contingencia Sanitaria (AECS)” y así acceder al apoyo económico anunciado por el Gobierno del Estado ante las afectaciones por el COVID-19.



En el módulo habilitado en la avenida Salvador Díaz Mirón y Azueta, en el Centro de Veracruz, los operadores del volante se concentran desde las 7 de la mañana para realizar el trámite.



Afirman que prefieren estar esperando por un apoyo —del cual desconocen el monto— a seguir circulando por las calles sin que tengan pasaje.



"Llegué desde las 7 de la mañana, ya llevo 6 horas. Todavía no nos han dicho cuánto nos van a dar, ni cuándo, el apoyo es significativo porque no hay trabajo, salimos a la calle a dar vueltas y vueltas y nada. De que andemos en la calle gastando gasolina, mejor estamos aquí a ver si logramos algo, algún apoyo", dijo el taxista Miguel Ángel.



Los choferes hicieron “estación” en el camellón del la avenida Díaz Mirón, el camellón Benjamín Franklin y al menos 3 cuadras aledañas.



En las últimas semanas derivado de la contingencia sanitaria, el servicio de transporte de pasajero ha caído considerablemente, por ello, afirman que el apoyo que les pueda dar el Gobierno será para insumos primarios de la familia.



Entre los requisitos con los que deben cumplir están la credencial de elector, comprobante de domicilio, CURP, el tarjetón de empadronamiento, licencia y tarjeta de circulación.



"Todavía nos faltan horas aquí para llegar. Son apoyos que nos dan por la contingencia, está bastante difícil la situación, es una ayuda para todos, más que nada estar aquí y no hay nada en las calles, la gente no sale", señaló Lorenzo Cárdenas, taxista.



En Veracruz y Boca del Río se habilitaron 3 módulos para el registro del programa, en el auditorio Benito Juárez, en Juan Pablo II y en la avenida Salvador Díaz Mirón.