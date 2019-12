Taxistas no descartan movilizarse contra incremento a gasolina en 2020

Concesionarios de taxis no descartan iniciar una resistencia contra el incremento al costo de las gasolinas en 2020.



Lo anterior, luego de la actualización del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), con un factor de 1.0297 vigente para el 1° de enero próximo.



Al respecto, el dirigente del Frente de Organizaciones de Transportistas del Estado de Veracruz (FOTEV), Víctor Manuel Conde Juárez, previó que haya una reunión con los demás gremios de concesionarios antes de concluir el 2019.



"Necesitamos organizarnos y ver de qué manera vamos a tratar esto porque ya es el colmo y no porque nos encerremos en ideologías o en sistemas económicos, ya no es sustanciable esto y no sé que va a pasar, debemos buscar un mecanismo de manifestación o algo", dijo.



Y es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que para 2020, la cuota de IEPS a la gasolina Magna aumenta de 4.57 pesos a 4.95 por litro; la Premium, de 4.06 a 4.18 por litro y en el caso del diésel la cuota aumenta por litro de 5.44 a 4.64 pesos.



Y es que indicó que esto impactará en la canasta básica y todos los insumos, igual registraran un incremento de precios.



"Tenemos que ver qué estrategia vamos a hacer (...); y vienen en cascada un montón de nuevos costos y no se podría", dijo.