Taxistas no están autorizados para incrementar tarifas durante la pandemia: Transporte Público

Mientras la pandemia por coronavirus presente registro de contagios y fallecimientos, los prestadores del servicio de transporte público no están autorizados para incrementar tarifa ni permitir el ascenso de 4 pasajeros, de lo contrario serán merecedores de sanciones, dijo el delegado regional de Transporte Público, Ángel Carsolio, quien advirtió que los ciudadanos deben denunciar sobre abusos en Coatzintla, Cazones, Castillo de Teayo y Tihuatlán.



Informó que sostuvo reunión con dirigencias sindicales de taxistas y grupos independientes, quedó en claro con los trabajadores del volante que se aplicarán sanciones a quien incremente tarifas, lo que corresponde a 20 días de salario mínimo y quien reincida puede ser acreedor a suspensión de la concesión del servicio, de seis meses a manera definitiva.



Explicó que los prestadores del servicio de transporte público deben acatar el cobro de tarifa de acuerdo al perímetro y no hay razón para incremento así también para la modalidad de colectivo, lo cual es indicación del gobierno del estado de Veracruz que sea a consideración ante la pandemia por coronavirus ya que hay secuelas económicas y de salud para la población de la entidad.



Dijo que no hay denuncia formal ante la delegación regional de Transporte Público y solicitó a los usuarios que lleven a cabo la queja, ya que hasta el momento solo se ha atendido a un ciudadano por malos tratos.



Sobre el número de pasajeros, reiteró que se mantiene la medida, dijo que se aplicaron sanciones sobre los taxistas que han incurrido, aunque no otorgó número de casos, pero reitero que se están atendiendo estas denuncias de usuarios.