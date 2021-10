Taxistas siguen siendo un sector desprotegido, coinciden líderes

Sin seguridad social, y expuestos a la inseguridad que impera en municipios de la región, el gremio de taxistas sigue siendo uno de los más vulnerables, al trabajar sin salario fijo y con tarifas que no han sido actualizadas desde hace varios años.En lo anterior coinciden los líderes de taxistas Jairo Guarneros Sosa, Taurino Vásquez Avendaño y Joaquín Amaro, quienes representan los intereses del gremio en Orizaba, Mendoza y Río Blanco.A más de cinco años de exponer las principales necesidades de este sector, las autoridades poco han hecho para salvaguardar sus derechos ciudadanos.Tan solo en el último bimestre cuatro taxistas han sido secuestrados, asaltados y despojados de las unidades. Dos fueron asesinados y dos más tuvieron la oportunidad de regresar con sus familias.Datos registrados ante la Fiscalía Regional del Estado, señalan que dos taxis prácticamente desaparecieron, uno más fue recuperado y el último fue abandonado a un costado de la autopista, en el municipio de Ixtaczoquitlán.De acuerdo a los líderes de este gremio, siete de cada 10 taxistas mayores de 50 años ya padecen de alguna enfermedad crónica, pero no pueden atenderse al carecer de seguridad social.Señalan que hay compañeros que sacan entre 100 y 150 pesos por día, lo cual no alcanza para el sostén de una familia, debido a tres factores: un número desmedido de concesiones, una menor demanda del servicio y tarifas que han quedado rezagadas.Además de lo anterior, el tema de la pandemia generó una reducción en el servicio, pero también un mayor riesgo para los choferes, pues de enero a la fecha, más de 30 taxistas se han contagiado y de estos 12 han perdido la vida.