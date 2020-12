Taxistas solicitan descuento general de 50% en tarifas de agua, en Veracruz Puerto

Taxistas de Veracruz, agremiados al Servicio de Taxis de la Central de Autobuses de Veracruz (SERTACAVER), se manifestaron para solicitar la reducción del 50 por ciento a las tarifas de agua potable a la población en general para el 2021 y afirman que debido a la situación económica derivada de la contingencia sanitaria, sus ingresos se han visto afectados.



Si bien pensionados y jubilados ya gozan de descuentos en el servicio, en estos momentos todos los veracruzanos requieren apoyo para no dejar de pagar el servicio y que no se queden sin agua en medio de la pandemia, expresó el secretario general, Víctor Manuel Alduci.



"Es una manifestación pacífica contra el Grupo MAS, sabemos que hay una cuota establecida y descuento para personas de la tercera edad, para los pensionados y para personas discapacitadas. Pero con la pandemia queremos que apoye con el 50 por ciento para todos", dijo.



Se reunieron en el Tranvía del Recuerdo del puerto de Veracruz y cerraron con sus unidades la avenida Salvador Diaz Mirón y Miguel Alemán hasta llegar las instalaciones del Grupo MAS.



Afirman que sería peor para la empresa que los ciudadanos dejen de pagar el servicio de agua potable por falta de recursos.



"Es más complicado para ellos que por la pandemia no se les pague nada, si no hay descuento nosotros como transportistas lo que vamos a hacer es no pagar. Esto es a partir de que entró el Grupo MAS, que es una empresa particular. Antes, cuando estaba el gobierno, lo que se hacía era que establecía acuerdos y se iban dando con pagos cómodos".



La manifestación llegó hasta las instalaciones en la avenida Miguel Alemán, en donde detuvieron las unidades y advirtieron que esta vez fue pacífica pero de no tener respuesta tomarán vialidades.