Taxistas temen abusos por parte de Tránsito Municipal en supervisión de medidas sanitarias

Taxistas Veracruzanos temen que los operativos que realizará Tránsito Municipal para revisar que sólo transporten 2 pasajeros como máximo, sean utilizados para sancionarlos por otras razones.



El Gobierno del Estado emitió una recomendación para reducir el número de personas a bordo, por lo cual el Alcalde porteño precisó que habrá supervisores y aunque no se contemplan sanciones, los operadores del volante señalan que puede ser una forma de buscar infracciones.



"Ya del operativo, nos ven con 4 personas, de ahí se van a agarrar que a ver tu licencia, tu póliza de seguro, porque eso va a ser, eso lo van a hacer de una u otra cosa se van a agarrar. Transporte Público, Vialidad Boca del Río y Vialidad Veracruz, de eso se van a estar agarrando y ahorita a como está la situación", señaló Rafael Martínez.



Afirman que la situación está difícil, en promedio hacen 10 servicios al día laborando jornadas de 12 horas.



Con la restricción del número de pasajeros, será más difícil cumplir con su cuota.



"Termina afectándonos más porque si una familia de 4 personas nos pide que las llevemos y le decimos que no, nos termina afectando más. Eso de que nos restrinjan el pasaje, que de por si no hay, nos afecta", insistió Rafael Martínez.



"La situación está más complicada. De por sí no estaba bien, estamos a un 30 por ciento, tenemos que trabajar una jornada de 12 horas para ganarnos 100 pesos", indicó el taxista Ángel Flores.



Los taxistas señalan que en los últimos días, el precio de la gasolina ha ido aumentando y eso también les ha impactado.