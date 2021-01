Tec de Orizaba inaugura reja perimetral construida con apoyo del ayuntamiento

Este martes, autoridades del Tecnológico Nacional de México (TecNM) Campus Orizaba y municipales inaugurarán la obra de la barda perimetral que fue construida con el apoyo del ayuntamiento.



Rigoberto Reyes Valenzuela, director del TecNM Campus Orizaba, señaló que platicaron con el alcalde Igor Rojí sobre el problema que tenía con la barda que da en la parte posterior del instituto porque tenía más de 70 años y era realmente un peligro para cualquiera que pasara por ahí.



Comentó que se analizó el tema con él, envió a Protección Civil y tras hacer una revisión se comprobó que efectivamente esa barda representaba un riesgo porque no tenía arreglo, por lo que se debía demoler.



Recordó que Rojí López fue estudiante del Tecnológico ya accedió a apoyar a la institución y se acordó que el ayuntamiento demolería la barda y prepararía la base para hacer una reja, la cual le correspondió costearla al plantel.



Agregó que en días pasados se logró concluir la instalación de 200 metros de reja, lo que no sólo permite dar vista a los campos de la institución, sino que va acorde al Pueblo Mágico, que es otra cosa que el alcalde vio con buenos ojos.



Valenzuela Reyes agradeció al edil por el apoyo que les dio, pues de lo contrario no hubieran podido llevar a cabo esa obra o al menos hacerlo tan rápidamente.