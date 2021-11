Tec de Orizaba no exige certificado de vacunación a alumnos para clases presenciales

El director del Tecnológico Nacional de México (TecNM) campus Orizaba, Rigoberto Valenzuela, dijo que hasta el momento no hay alguna indicación para exigir al regresar a clases presenciales el certificado de vacunación contra el COVID-19 a los alumnos.En este sentido, indicó que en reciente fecha se reunió con gente de Bienestar Orizaba, para conocer el porcentaje de vacunación en la zona y el reporte es que muchos se han inmunizados pero hay un par de municipios que faltan sus segundas dosis."Claro habrá algunos alumnos que no se vacunaron y es respetable. Hasta ahorita por parte de la Secretaría de Educación Pública y del Tecnológico Nacional de México del cual dependemos nosotros, no tenemos instrucción de que aquel alumno que no traiga su certificado no va a acceder. Eso sí vamos a exigir al regreso las medidas sanitarias entre estas el uso de cubrebocas".Sobre la inmunización del personal entre administrativo y docente dijo que el porcentaje no vacunado es muy bajo; son alrededor de 15 a 20 trabajadores de un total de 500."Algunos fueron vacunados por edad y otros cuando se vacunó a los docentes".